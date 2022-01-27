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Yaşam

Yük treninin çarptığı şahıs yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tren raylarında yürürken yük treninin çarptığı şahıs yaralandı.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 09:12 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:12
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Kaza, gece saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tren raylarında yürüyen 65 yaşındaki A.K, gelen yük treninin çarpması sonucu yere düştü. Trenin altına girmekten son anda kurtulan şahıs, başına aldığı darbe ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Trenin makinisti uzaktan bir karartı gördüğünü ve treni durdurmak için hamle yaptığını belirtirken, olayı gören vatandaşlar ise küt diye bir ses duyduklarını ve ardından yerde yatan adamı gördüklerini söyledi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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