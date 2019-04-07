Yüksekova'da 125 kilo eroin ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yüksekova Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın değişik bölmelerine gizlenmiş toplam 125 kilo 180 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.