Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü.
- İHA
Yüksekova’da 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçeye 44 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne çığ düştü.
Çığ nedeni ile mezra yolu ulaşıma kapandı. Kısa sürede çığın düştüğü bölgeye gelen karla mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.