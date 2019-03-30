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Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü.

  • İHA
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Yüksekova’da 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçeye 44 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne çığ düştü.

Çığ nedeni ile mezra yolu ulaşıma kapandı. Kısa sürede çığın düştüğü bölgeye gelen karla mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 

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