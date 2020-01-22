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Yaşam

Kitapları tersten okuyan Yüksekovalı Ömer, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Işık ailesinin 10 yaşındaki çocuğu Ömer Işık, herhangi bir yazıyı veya konuşmayı bir çırpıda tersten okuyarak, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor.

DHA22.01.2020  14:01 - Güncelleme: 22.01.2020  14:01

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan Işık ailesinin çocuğundan en küçüğü olan Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Işık, 3 yıl önce öğretmeninin 'Her şeyi okuyun' demesiyle birlikte okuma yazmayı öğrenip, cümleleri ve isimleri tersten okumaya başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Işık, konuşurken de tersten konuşmaya başladı. Işık'ın bu yeteneği çevredekileri de şaşırttı.

‘KİTAPLARI TERSTEN OKUYORUM’

Tersten okumaya 3 yıl önce merak sardığını söyleyen Ömer Işık, ilk önce konuştuğu kelimeleri sonra da cümleleri tersten okumaya başladığını ifade etti. Işık,“1'inci sınıfta öğretmenimiz bize okuma yazma öğrettiğinde ‘Nerede bir şey görürseniz okuyun’ demişti. Ben okumayı çözdükten sonra tersten okumaya da başladım. Herkesin ismini tersten okuyabiliyorum. Okuduğum kitapları ters okuyup ters yazıyorum" dedi.

YETENEĞİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ömer Işık’ın halası Halime Işık ise, “Ömer’in durumunu 1'inci sınıfta fark ettik. Okula ilk başladığı zamanlarda okuma yazmayı öğrendi. Sonra da okuduğunu tersten okumaya başladı. Böyle sürekli eline aldığı her hikaye kitabını önce normal, sonra da tersten okumaya başladı. Şimdi 4'üncü sınıfa gidiyor. Artık ders kitaplarını da ters okuyor ve okuduğu kitapları da tersine yazıyor. Bu yeteneğiyle de herkesi şaşırtıyor" diye konuştu.

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