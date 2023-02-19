Yunan ekibi gözyaşlarına boğulmuştu! Athanasopoulos: O görüntü beynime kazındı

Hatay'da 6 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından çıkaran Yunan arama kurtarma ekibinin sevinç gözyaşları kameralara yansımıştı.

Kurtardığı küçük çocuk sonrası döktüğü gözyaşları ile tanınan EMAK üyesi Kostas Athanasopoulos'un anlattıkları Yunanistan'ı derinden etkiledi.



Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ve ülkesine dönen Athanasopoulos, büyük sevinç yaşadıkları kurtarma anını ise Atina Haber Ajansı'na anlattı.

6 yaşındaki kızı bulduğunda yaptığı ilk şeyin ayaklarından tutmak olduğunu belirten Athanasopoulos, "Eldivenlerimi çıkarıp küçük ayaklarına dokundum. Tıpkı oğlumu her zaman çorapsız gördüğümde hastalanmasın diye yaptığım gibi. Ayakları çok soğuktu. Onu tuttum, ısıtabilmek için ona sarıldım. Uyumaya başladığını gördüm. Yanımızda olan acil servis doktorlarına seslendim. Doktorlar 'onu sakın uyutma, uyanık kalsın dediler" ifadelerini kullandı.

Küçük kızı kurtarmak için 4 saatten fazla çalıştıklarını anlatan Athanasopoulos, "Gel tatlım, dene, çıkacaksın, annen seni kurtardı' diyordum. Bir süre sonra inleyerek elini bana uzattı. Yanına gidip onu çektim. Annesi ve kardeşlerinden ayrılmak istemediğini anladım. Orada eğildim. Ağlamaya başladım. Cesetlerin arasından çıkarmak çok zordu. Sonra meslektaşının onu sedyeye bağlayıp doktora götürmesini bekledim. Küçük kızın ailesi yıkılan binaların molozları altında birbirine sarılmıştı. Bu görüntü beynime kazındı" dedi.