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Yaşam

Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri lastik botla açık denizde bırakarak hayatlarını tehlikeye atması görüntülendi.

DHA19 Haziran 2020 Cuma 00:34 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 00:34
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Ege Denizi'nde İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahi Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin, hayatları tehlikeye düşürülecek şekilde lastik botla açık denizde bırakılması, kameraya yansıdı. Görüntülerde, lastik botun Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek bölgeye getirilmesi yer aldı. 

Daha sonra düzensiz göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik botundan, bu lastik bota aktarıldığı görüldü. Sahil Güvenlik botunun, aktarma işlemenin ardından göçmenleri, hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denizde bırakarak bölgeden ayrılması görüntüde yer aldı.

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