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Yaşam

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 32 göçmen kurtarıldı

Yunanistan ölüme terk ettiği 32 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:16 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:17
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Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 9 Ağustos Pazar günü saat 03.05’te bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 32 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

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