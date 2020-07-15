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Yaşam

Yunanistan tarafından Ege'de itilen sığınmacılar Türkiye tarafından kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:13 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:13
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İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından lastik bottaki benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dikili açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yardım bekleyen 40 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından benzin bidonları alınarak Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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