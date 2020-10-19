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Yaşam

Yunanistan'dan sığınmacılara zulüm! Azgın sulara itildiler

Muğla'da Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 19:47 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:47
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 13 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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