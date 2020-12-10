İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2020 Perşembe / 25 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8985
  • EURO
    9,5944
  • ALTIN
    465.796
  • BIST100
    1353.36
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yunanistan'ın Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
Yaşam

Yunanistan'ın Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 17 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

DHA10 Aralık 2020 Perşembe 21:52 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:52
ABONE OL

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 17 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.