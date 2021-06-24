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Yaşam

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

DHA24 Haziran 2021 Perşembe 21:52 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 21:52
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Haziran saat 22.25 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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