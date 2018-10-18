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Yunus polisleri yol ortasında tartışan şahsın belindeki silahı böyle aldı

İzmir’de yol verme tartışması sırasında olay yerinden geçen yunus polis ekiplerinin, minibüs şoförünün belinden silahı alma görüntüleri, vatandaş kamerasına yansıdı.

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Olay, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Zafertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförüyle başka bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bunun üzerine minibüs şoförü kırmızı ışıkta durarak minibüsten indi ve karşı tarafın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra bir aracın arkasına sığınan minibüs şoförü, olay yerinden geçen yunus polis ekiplerince engellendi.
 
Ekiplerin minibüs şoförünün belindeki silahı alma anı bir vatandaşın telefonuna anbean yansıdı.

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