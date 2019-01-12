Yurt dışı kargo operasyonları mikro ihracatın önünü açıyor

Dünyanın birçok ülkesine uygun fiyat, hızlı teslimat sağlamak amacıyla kurulan KargomKolay,hizmette kaliteyi en üst düzeylere çıkarmak amacıyla kurulmuştur. 2014 yılında Dr. Önder Türkertarafından kurulan DRN Lojistik A.Ş bünyesinde bulunan firma, 220 ülkeye kargo gönderimi yaparakbu konudaki beklentileri en üst düzeyde karşılar niteliklere sahiptir.

• Mikro ihracat uygulamaları,

• E-ticaret sitelerine teknik altyapı desteği sağlanması,

• Yurt dışına ürün numunesi gönderimleri,

• Yurt dışına evrak gönderimi,

• Yurt dışına paket gönderimi

Kargom Kolay tarafından sağlanan hizmetler arasında yer almaktadır. E-ticaret yapan firmaların web sitelerine sağlanan teknik altyapı hizmeti sayesinde, ürün sepetine eklenen kargo gönderimlerininfiyatları anlık olarak hesaplanarak müşteriye büyük kolaylıklar sağlanıyor.

KargomKolay 220 Ülkeye Hızlı ve Güvenilir Teslimat Yapıyor

Uluslararası evrak ve paket gönderiminde üst düzey kaliteye sahip olmak adına dünyanın birçok tanınmış firmasıyla ortaklıklar oluşturan KargomKolay,

• Avrupa,

• Ortadoğu,

• Uzak doğu,

• Amerika kıtası

Ülkelerini kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Avrupa ülkelerinin birçoğuna 1 gündekargo teslimatı yapan firma, Amerika’ya 2 gün içerisinde teslimat yapmaktadır. Uçaklarla en kısa sürelerde teslimat adreslerine ulaştırılan gönderiler, oldukça uygun fiyatlar ve firma garantisi altında yapılmaktadır. Ödüllü girişim projeleriyle Lojistik sektöründe adından söz ettire KargomKolay, Türk Ekonomi Bankası tarafından desteklenen önemli kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Yurt dışına evrak ve paket yollama konusunda dünya kalite standartlarına sahip olan firma, sürekli şekilde birlikte çalıştığı müşterilerine VIP ayrıcalıkları sunarak hizmette memnuniyeti en üst sınırlarda hayata geçiriyor.

Kargo Fiyatlarını Belirleyen Etkenler Nelerdir?

KargomKolay hizmet alanına giren tüm ülkelere yapılan gönderilerde en uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yurt dışı gönderilerde kargo fiyatını belirleyen unsurlar hakkında geniş bilgi sunulan web sitesinde müşterilerin nelere dikkat etmesi gerektiği ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Bu bilgiler ışığında göndericilerin daha uygun fiyatlarla kargo gönderimi yapabilmesine olanak sağlanıyor. Yurt dışı kargo gönderimlerinde gönderilen koli boyutu kargo fiyatını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Kolinizin ağırlığı az olmasına rağmen büyük ebatlarda olması, gönderim fiyatının yükselmesine sebep oluyor. Ayrıca uzunluğu 1.80 üzerinde olan gönderiler konusunda bazı sorunlar yaşanabiliyor. Firma yetkilileri, kargo gönderiminden önce firmayla iletişim kurulması halinde, kargonuzu en uygun fiyatlarla ve ne tür bir paketlemeyle gönderilmesi gerektiği hakkında gereken tüm bilgileri sunuyor.

Firma yetkililerinin açıklamalarına göre, kargo fiyatını belirleyen unsurlardan biri de gönderinin ağırlığıdır. Bu sebeple KargomKolay yetkilileri 30 kilogramı aşan gönderilerin ikiye bölünerekgönderilmesini tavsiye ediyor. Müşteri tarafından eksik hesaplama yapılmış ise, aradaki fark müşteriden talep ediliyor. Aksi durumda ise aradaki fark, müşteri alacağı olarak hesaba geçiriliyor. Düzenli bir şekilde kargoların iş yerleri veya müşteri adreslerinden toplanmasını sağlayan firma, gönderilerin son adreslerine sorunsuz ve güvenilir bir şekilde teslimini sağlıyor. Müşteri tarafından yapılan sigorta talepleri, küçük bir ücret farkıyla sağlanarak kargonun olası sorunlara karşı sigorta edilmesi sağlanabiliyor.

Yurt dışı gönderilerin en küçük bir sorun yaşanmadan ve tam zamanında teslimi için büyük bir itina ilehizmet veren firma yetkilileri, tüm gönderilerin sistem üzerinden takip edilebilmesini sağlayarak, müşteri memnuniyeti konusunda tüm beklentileri yerine getiriyor.