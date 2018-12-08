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Yurt genelinde yağış uyarısı yapıldı

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Marmara (Sakarya hariç), Kıyı Ege, Doğu  Akdeniz'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu  Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının yaşanması bekleniyor. 

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2-6 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. 

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