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Yaşam

Yürüyüşe çıkan kadın soyuldu

Antalya'da arkadaşıyla yürüyüşe çıkan kadını gaspettiler.

IHA15 Aralık 2020 Salı 23:46 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 23:46
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Antalya’da 63 yaşındaki kadın arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken üzerinde kuyumcu reklamı olan çantasını motosikletli kapkaççılara kaptırdı. Çantasının içinde cep telefonu, yeleği ve evinin anahtarı bulunan kadın uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Olay akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki kişi, arkadaşı Fatma Yılmaz (60) ile birlikte yürüyüşe çıkan İmrane Onaral’ın (63) elindeki çantayı kapkaç yapma suretiyle alıp olay yerinden kaçtı. Onaral neye uğradığını şaşırırken, bağrışmaları duyan bir motosikletli kurye şüphelileri yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler verilen eşkal doğrultusunda kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şokunu üzerinden atamayan kadın ise sivil ekip otosuna alınıp su içerek sakinleşmeye çalıştı.

Kapkaça uğrayan arkadaşıyla yürürken arkalarından motosikletin yanaştığını anlatan Fatma Yılmaz, “Çantayı alıp arkadan kaptı gitti. Çantanın üzerinde kuyumcu reklamı vardı. İçinde telefonu, anahtarı ve yeleği vardı” dedi.

Şüphelileri yakalamak için uğraşan kurye ise “Görünce peşlerinden gittim ama mesafe çok olduğu için yakalayamadım. 2 kişilerdi” diye konuştu.

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