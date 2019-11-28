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Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı

DENİZLİ'de yaşayan Azerbaycan vatandaşı S.Ş. (38) adlı kadın, çocuk sahibi olabilmek için gittiği hastanede çekilen röntgen filmi sonucu vücudunda dikiş iğnesiyle yaşadığını öğrendi. Ameliyatla mesane torbası dışına yapışan dikiş iğnesinden kurtarılan S.Ş., '22 yaşındayken iğneyi yanlışlıkla yuttum. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye tekrar gittim. İğnenin vücudumdan çıktığını söylediler. Ben de hayatıma devam ettim' dedi.

  • DHA
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S.Ş. adlı Azeri kadın, yakın zamanda tanıştığı eşiyle dünyaevine girip, Denizli'ye yerleşti. Yıllar geçmesine rağmen çocuk sahibi olamayan S.Ş., eşiyle birlikte tedavi için Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu. Başhekim olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ile görüşen S.Ş.'nin, çekilen röntgen filminde, rahim kanallarının tıkalı olduğu tespit edildi. Ayrıca filmde, mesane bölgesinde yabancı cisim görüldü. Ameliyata alınan S.Ş.'nin çocuk sahibi olabilmesi için tedavisi yapılırken, mesane torbası dışına yapışmış görülen yabancı cismin de dikiş iğnesi olduğu belirlendi. Dikiş iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.
 
'SÜREKLİ KARNIM AĞRIYORDU'
 
Ameliyatla iğneden kurtarılan S.Ş., Azerbaycan'da terzilik yaparken dikiş iğnesi yuttuğunu belirterek, "22 yaşındayken evde terzilik yapıyordum. Ağzımda bulunan iğneyi yanlışlıkla yuttum. Hemen hastaneye gittik. Bana hastanede doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler. Bir süre sonra hastaneye tekrar gittim. Doktorlar iğnenin vücudumda çıktığını söylediler. Ben de hayatıma devam ettim. Evlenip, Denizli'ye yerleştim. Çocuk sahibi olmak için hastaneye geldik ancak iğne vücuduma yapışmış, hiç çıkmamış, ameliyatla çıkarıldı. Hatta sürekli karnım ağrıyordu, ondan da kurtuldum" dedi.
 
Operasyon hakkında bilgi veren Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ise "Hastamız geldiğinde bize iğneden bahsetmedi. Çocuk tedavisi için çektiğimiz filmde, orada olmaması gereken yabancı bir cisim gördük. Ameliyatta çıkardığımızda cismin dikiş iğnesini olduğunu görünce şaşırdık. 16 yıl bu iğneyle yaşamış. İğne mideden bağırsaklara geçmiş, bağırsakları deldikten sonra mesane torbasının dışına yapışmış ve yağ bağlamış. İğne adeta karın boşluğunda dolaşmış. Önemli olan hayati organlara zarar vermemesi" diye konuştu.

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