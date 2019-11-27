Yuvadaki çocuklardan Sıfır Atık hamlesi

Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı sitede proje yürütülüyor. Proje kapsamında sitede kalan 13-18 yaş arası çocukların tamamına geri dönüşümün önemi hakkında eğitim verildi. 17 çocukla Adana genelinde belirli alanda çöpler toplanarak geri dönüşüme uygun cam, plastik, pil gibi materyaller ayrıştırıldı. Toplanan malzemelerin büyük bir kısmı ilgili firmalara verilerek ekonomiye katkı sunulurken, kalan malzemelerle çocuklarda sanat yoluyla çevre bilinci oluşması için atölye çalışması planlandı.

BİLİNÇ KAZANDILAR

Çocuklar atölyede, topladıkları atık malzemelerden öğretmenleri nezaretinde, 2 ayda 40’a yakın tablo, mozaik ve el işi ürünleri yaptı. Proje yürütücüsü Resul Yazıcı, çocuklara psiko-sosyal destek yönünden sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin önemli katkısı olduğunu belirtti. Yazıcı, “Bu sanatsal faaliyetlerle çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak, çevre dostu tüketim davranışını bilinç şekilde kazandırmak hedefimiz olmuştur” diye konuştu.