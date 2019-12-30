Yüz yıllık Gaffari türbesi boş çıktı

30.12.2019 02:49 - Güncelleme: 30.12.2019 02:49

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde, yaklaşık yüz yıldır ‘Abuzer Gaffari Türbesi’ olarak bilinen, köylülerin gelip adak adadığı yapıda gerçekleştirilen kazılarda kalıntı bulunmadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterindeki türbenin boş çıkması, köy sakinlerine şaşkınlık yaşattı.Çayüstü köyünde bulunan Serkevir Vadisi’nde, sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari’nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerce taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu.

KÖYLÜLER ŞAŞTI KALDI!

İl kültür envanterinde olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı. Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi. Ekinci, 100 yıldır bu türbenin ziyaret edildiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Batman’ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı. Def eşliğinde şenlikler yapılırdı. Köylüler bir süre önce bana müracaat edip, türbenin daha yüksek yere çıkmasını istedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabul edilmesinin ardından arkeologların da bulunduğu bir ekip, türbede kazı çalışması başlattı. Kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık.”