İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7258
  • EURO
    9,0685
  • ALTIN
    471.112
  • BIST100
    1145.24
Yaşam

Yüzlerce polis ile narkotik operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 950 polisin katılımıyla şehirde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 18:17 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 18:17
ABONE OL

Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinde görevli polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Fırat, Akdere ve Beybahçe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 950 polisin görev aldığı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 1,2 kilogram esrar, 700 gram sentetik uyuşturucu, 150 uyuşturucu hap, 300 gram eroin ele geçirildi.

Mahallelerin ablukaya alındığı operasyon kapsamında aramalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.