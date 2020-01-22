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Yaşam

Uğur Acar, yüz naklinin 8’inci yılını pasta keserek kutladı

8 yıl önce Türkiye’de yüz nakli yapılan ilk kişi olan ve ameliyat günü olan 21 Ocak’ı doğum günü olarak kabul eden Uğur Acar için naklin 8’inci yılı sebebiyle pastalı kutlama yapıldı. Uğur Acar, Recep Sert benzerliği yüzünden herkesin kendisini evli sandığını söyleyerek, 'Recep arkadaşımız alınmasın, benden sonra nakil oldu ve evli olduğu için beni evli zannediyorlar. Dışarıda yalnız dolaşınca bunu daha iyi anlıyorum” dedi.

IHA22.01.2020  14:54 - Güncelleme: 22.01.2020  14:54

Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90’ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar’ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti. Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu.

“YÜZÜN HEP GÜLSÜN, NİCE SENELERE”

Ameliyat günü 21 Ocak’ı doğum günü olarak belirleyen Acar için, bugün Akdeniz Üniversitesi toplantı salonunda doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katıldığı kutlamada, üzerinde ‘yüzün hep gülsün, nice senelere’ yazılı pastanın mumlarını üfleyen Acar, pastayı keserek basın mensuplarına ikramda bulundu.

Yüz nakli yapılan ilk kişi olmasının ve yaşının kendisi için dezavantaj oluşturduğunu söyleyen Uğur Acar, 8 yıl boyunca ameliyat olduğu ve çalıştığı Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir ferdi olduğunu dile getirdi. Acar, "8 yıl mutlu bir şekilde devam etti, bundan sonrasında da aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum” diyerek, kutlama için hocalarına ve üniversite ailesine teşekkür ettiğini söyledi.

“RECEP SERT’E BENZEDİĞİM İÇİN BENİ EVLİ SANIYORLAR”

Gelecekten beklentisi sorulan Acar, bu soruya ilginç bir cevap verdi. Acar, kendisinden sonra nakil olan Recep Sert’i işaret ederek, “Recep arkadaşımız alınmasın, benden sonra nakil oldu ve evli olduğu için beni evli zannediyorlar. Bundan dolayı dışarıda yalnız dolaşınca bunu daha iyi anlıyorum. Böyle bir problem oluyor. Basındaki ve Akdeniz Üniversitesindeki arkadaşlar bunu biliyor ama dışarıdaki vatandaş bunu bilmiyor” diye konuştu.

Acar, evlenmek istediğini de sözlerine ekleyip “Her genç delikanlının isteği bu yani” dedi.

Uğur’un kendileri için kıymetli bir hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan da, Uğur’a bundan sonraki hayatında sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

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