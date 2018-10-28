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Yüzyılın AKŞAM'ı

TürkMedya’nın bünyesinde yer alan 100 yıllık tarihin canlı tanığı AKŞAM, bir asrı kayıt altına aldığı manşetlerini okuyucularıyla paylaşıyor.

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AKŞAM Gazetesi’nin 100 yılda attığı 100 önemli manşet, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılacak sergide İstanbullularla buluşacak. Sergi 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. 

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