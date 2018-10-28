Yüzyılın AKŞAM'ı

<p> AKŞAM Gazetesi’nin 100 yılda attığı 100 önemli manşet, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılacak sergide İstanbullularla buluşacak. Sergi 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. </p> <p> <img alt='' src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/10/28/281020180031135019427_3.jpg' style='width: 630px; height: 357px; margin: 10px;' /></p>
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