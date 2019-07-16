Yüzyılın bitkisi 46 yıl sonra açtı

60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi 10 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı. Bandırma’daki tek Agave bitkisinin sahibi olan 74 yaşındaki Mehmet Utar “Ben bu çiçeği evin ilk yapıldığı senelerde çevresinde hiç ağaç yokken ektim. Ev çok güneş alıyordu. Gölge olsun diye ektim. Uzun yıllar sonra ilk kez çiçek açtı. Çiçek açınca bende devlete bildirdim. Belki bir katkımız olur. Kimisi geldi gördü, adını sabır çiçeği dedi. 50-60 sene de bir kere açıyor demişlerdi. Belki görmeyiz dedim ama Allah bana da gösterdi. Kısa sürede 9-10 metre büyüyüp çiçek açtı” dedi.