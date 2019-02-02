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Z kuşağına ulaşan kazanır

Türkiye ilk kez parti bayraklarının, aday afişlerinin kullanılmadığı bir ortamda seçime gidiyor.

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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin bir başka özelliği de 2000 yılı ve sonrası doğumlu Z kuşağından, 1 milyon 200 bin kişinin ilk kez oy kullanacak olması. Z kuşağının dilinden anlayan, iletişim modellerini çözebilen adayların bir adım öne çıkabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, “Politikacıların kuşaklar arasındaki farklılıkları net bir şekilde anlaması gerekiyor” dedi. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Türkiye’de 57 milyon 94 bin seçmen bulunuyor. Ülkemizdeki en yakın seçim olarak gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ise 18-29 yaş aralığındaki seçmen sayısı toplam oy kullananların yüzde 24.8’ini oluşturdu. 

ONLINE HAYATTA YAŞIYORLAR

Y ve Z kuşağına ulaşmak isteyen adaylara önerilerde bulunan Doç. Dr. Alikılıç, “İlk kez oy kullanacak Z kuşağı, dünyada sosyal değişimi başlatabilecek aktivist bir kuşak. Hem iyi birer dinleyici hem de sosyaller. Hayatlarını online yaşıyorlar. Bu nedenle de siyasileri takip ettikleri iletişim kanalları Facebook, Instagram oluyor. Y kuşağı ise daha çok metinler üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyor. Z’ler anında övgü ve ilgi bekleyen bir nesil. Bu nedenle adaylar, gençlerin kendileriyle iletişim kurma çabalarına anında yanıt vermeli. Y kuşağı teknolojik bir kuşaksa Z kuşağı doğuştan teknolojik bir kuşak diyebiliriz. Z’ler, siyasilere çok şey öğretmeye çalışan, çevre ve dünya ile ilgili farkındalıkları yüksek bireyler. Bu nedenle onlara çevre ile ilgili ne kadar duyarlı olduğunuzu ispatlamakta fayda var” diye konuştu.

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