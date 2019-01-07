'Zaman kaybetmeden gençlere sahip çıkalım'

Strazburg’da Yunus Emre Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Sizler, kendinizin ve ailenizin rızkını kazanmak amacıyla değişik zamanlarda buralara geldiniz. Allahu Teâla’nın yardımıyla nice zorlukları aştınız. Kendinize bir dünya kurdunuz. Bu zor süreçlerde gayretinizden ve helal rızık hassasiyetinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

YÜREK PARÇALANIYOR

Gençlerin sahih dini bilgi ile yetiştirilmelerinin önemine işaret eden Erbaş, “Çocuklarımızı, gençlerimizi hiç görmek istemediğimiz bir yerde gördüğümüz zaman yüreğimiz parçalanıyor. O yüzden kaybedecek zamanımız yok. Nerede olursa olsun onlara sahip çıkmak zorundayız” şeklinde konuştu.