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Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı

Karabük'te yaşayan 27 yaşındaki Faruk Ceylan iş yerine çiçek almak için gelen 25 yaşındaki Zambiyalı Nicole Mkandawıre ile Türk geleneklerine göre bir düğünle evlendi.

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Karabük'te çiçekçilik yapan Faruk Ceylan, iş yerine çiçek almaya gelen Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Zambiyalı Nicole Mkandawıre'ye aşık oldu.
 
Nicole, kendisini beğenen ve konuşmak isteyen Faruk Ceylan’ın isteğini geri çevirmedi.
 
İstanbul’a yerleşen Faruk Ceylan, daha sonra sosyal medyadan bulduğu Nicole Mkandawıre ile görüşmeye başladı. Faruk Ceylan, okuldan mezun olan Nicole ile dünya evine girdi.
 
Ceylan çifti düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girerken Nicole Mkandawıre’in yakınları ise düğün sırasında istek parçalarda bulundu.
 
Oyun havaları ile oynanan düğünde Zambiya şarkılarıyla da dans edildi. Daha sonra gelin arabasıyla İstanbul’a hareket edildi.
 
(TRT Haber)

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