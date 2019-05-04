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Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle Zap Suyu taştı, bazı evleri su bastı, yollar su altında kaldı.

  • AA
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Kentte dünden bu yana etkili olan olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zap Suyu'nun taşması sonucu, Hakkari-Çukurca yolunun bazı bölümleri su altında kaldı. Düşen kaya parçaları yüzünden kısa süreli kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde, Zap Suyu'na yakın olan bazı evleri de su bastı. İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival için ilçeye gelenler de raçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zap Suyu'nun debisinin yükselmesi sonucu Dağdibi köyüne ulaşımın sağlandığı köprü de hasar gördü.

Vatandaşlardan Gülüzar Harmancı, AA muhabirine, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla etkinlik yapmak için bölgeye geldiğini belirten Harmancı, "İlkbaharda bu tür manzaralar olduğunu duymuştum ama görmemiştim. İlk kez karşılaştım" dedi.

Mehmet Özek de derenin böylesine taştığına ilk kez tanıklık ettiğini aktardı.

ŞEMDİNLİ

Şemdinli'de de etkili olan sağanak nedeniyle Günyazı köyünün yakınından geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle köydeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Boğaz köyü yolunun bazı kısımları da su altında kaldı.

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