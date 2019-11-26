17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7437
  • 6,3263
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Zarf içinden şüpheli toz çıktı

Aksaray’da İlyas Köse, 1 haftadır şehir dışında olduğu için uğramadığı iş yerine gitti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kapının altından atılan isimsiz zarfı gören Köse, yerden alıp evine gitti. Köse’nin getirdiği zarfın içerisinde bulunan tozdan bir süre sonra başta kendisi olmak üzere, eşi Emine (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım (18) etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, şarbon şüphesiyle AFAD’a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. AFAD görevlileri, bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip, arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polisin zarf üzerindeki parmak incelemesi de devam ediyor.

Zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

ABD ile Suud ailesi arasında üst düzey görüşme!

ABD ile Suud ailesi arasında üst düzey görüşme!

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Barajın suyu çekildi, 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Barajın suyu çekildi, 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA