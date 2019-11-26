Zarf içinden şüpheli toz çıktı

Kapının altından atılan isimsiz zarfı gören Köse, yerden alıp evine gitti. Köse’nin getirdiği zarfın içerisinde bulunan tozdan bir süre sonra başta kendisi olmak üzere, eşi Emine (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım (18) etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, şarbon şüphesiyle AFAD’a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. AFAD görevlileri, bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip, arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polisin zarf üzerindeki parmak incelemesi de devam ediyor.

Zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.