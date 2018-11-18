Zayıflık iksiri yok emek vermek lazım   

Ancak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Feyzullah Ersöz sahte diyetleri ölümcül olarak niteledi. Çoğu insanın bir ilaç ya da iksir kullanarak, emek vermeden zayıflamak istediğini vurgulayan Ersöz “Böyle bir yöntem yok. Bilerek veya bilmeden yapılan hatalardan ders çıkarmadan sağlıklı ve kalıcı kilo verebilmek mümkün değil” dedi. Kilo problemlerinin çoğalmasının, reklam politikalarıyla da ilişkili olduğunu kaydeden Ersöz sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlıksız ürünlerin reklamlarla özendirilmesi toplumu kötü yönde etkiliyor.

DÜZENLİ BESLENMEK ŞART

Zayıflamak için önce düzenli beslenmeliyiz. Elbette kişilere uygun şekilde yapılan zayıflama ameliyatları ile de kalıcıkilo verebilmek mümkün. Ancak bu yöntem gerçekten ihtiyacı olan hastalara uygulanmalı. Ameliyattan önce, yediğimiz içtiğimiz şeylerin ne olduğunu ve kaynağını bilmeliyiz. Kilo almamıza neden olan bir sosyal çevredeysek, bu çevreyi değiştirmeliyiz. Toplumsal olarak sağlıklı olabilmenin yolu, devletin ve bireylerin işbirliğiyle, hayat tarzımızın kökten değiştirilmesinden geçiyor.” Diyet konusundaki bilgi dezenformasyonunun önlenmesi adına ‘Ağır İnsan’ isimli bir kitap yazan Doç. Dr. Ersöz “Zayıflama vaadiyle kandırılan ama her defasında daha fazla kilo alan, sağlığı bozulan, hatta ölüm tehlikesi atlatmış insanların hikâyelerini Galip isimli bir karakterde toplayıp anlattım” dedi.