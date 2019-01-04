Zehir tacirlerine göz açtırılmadı

İçişleri Bakanlığı, 2017 ve 2018 yıllarında uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesinin artarak devam ettiğini göstergesi olan paylaşım, 2017 yılında gerçekleştirilen 118 bin 7 operasyon sayısının 2018 yılında 147 bin 562’ye yükseldiğini ortaya koydu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2018 yılı boyunca yapılan operasyonlarda 203 bin 297 kişiyi gözaltına alan güvenlik güçlerimiz, bu kapsamda 22 bin 815 tutuklama gerçekleştirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine dair rakamları da paylaşan İçişleri Bakanlığı, 2018 yılı içerisinde 17 bin 877 kilogram eroin, bin 161 kilogram kokain, 472 kilogram afyon, 8 milyon 556 bin 529 adet ecstasy ve 566 bin 60 adet sentetik ecza ele geçirildiğini açıkladı.

“Uyuma” projesi

Uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu UYUMA Projesi”nin 25 Eylül 2018’de hayata geçirildiğini hatırlatan İçişleri Bakanlığı, bu uygulamanın 34 bin 46 kişi tarafından cep telefonlarına indirildiğini ve uygulama ile 2 bin 580 ihbar işlemi yapıldığını açıkladı.