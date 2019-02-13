Zehire darbe üstüne darbe

İstanbul Şişli’de ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 1 Şubat’ta bir eve düzenledikleri operasyonda 280 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Dün sabah ise İstanbul polisi başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Polisin, Saros Körfezi’nden İstanbul’a kadar süren başarılı operasyonu sonucu 2 ton genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Narkotim ekipleri, Balkan rotasını takip eden uluslararası bir şebekenin, sürat tekneleriyle Saros Körfezi’ne getirecekleri yüklü miktarda skunkı Türkiye’ye sokarak piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

‘OKUL TAŞITI’ İBARELİ TAŞIMA

Narkotimler, körfezden itibaren takibe aldıkları şebekeye ait uyuşturucu yüklü okul taşıtı ibareli minibüs ile çakar lamba ve siren takılı otomobili, Mahmutbey gişelerinde durdurdu. Araçlardaki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 ton skunk ele geçirildi. Bu miktarın Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek skunk olduğu bildirildi. Diyarbakır’da ise 5 ton esrar ele geçirildi.

TEK SEFERDE REKOR MİKTAR

OperasyonLara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “İstanbul’daki polislerimiz sabahleyin 2 ton eroin yakaladı. Bunu nereden kaçırıyorlardı biliyor musunuz? Öğrenci servislerinin içinde. Bir zehir tacirine daha darbeyi indirdiler. Diyarbakır’da ise 5 ton esrar ele geçirildi” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise operasyonun görüntüsünü şu ifadelerle paylaştı: “Operasyonla tek seferde 2 ton skunk uyuşturucu ele geçirildi. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki skunk uyuşturucu yakalayan Narkotim’lerimizi kutluyorum.”

5.5 milyon TL’lik kaçak sigara sevkiyatı

Ticaret Bakanlığı, İzmir Aliağa Limanı’nda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekipler Dubai’den Aliağa Liman sahasına gelen ve içerisinde diz üstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilen konteyner gemiyi, şüphe üzerine takibe aldı. Dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan konteynerde yapılan detaylı incelemede piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.