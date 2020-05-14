14 Mayıs 2020 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:21

2020 Zekat bedeli, zekat vermek zorunda olan Müslümanlar tarafından araştırıyor. Ramazan ayında merak edilen konuların başında 'Zekat ne kadar 2020?' sorusu geliyor. Zekat yılda bir kere verilen sadakadır fakat malının zekatını Ramazan ayında vermek isteyen vatandaşlar 2020 zekat bedelini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2020 zekat miktarı malının toplamının % 2,5 oranındadır. Zekat, 80 gram altın veya bu değerde malın 1/40 oranında kısmı olarak verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zekat hesaplamak için bir modülü bulunmaktadır. Kişi malını veya gelirini hesaplayarak ne kadar zekat vereceğini öğrenebilir.

Zekat vermek İslam'ın 5 ştemel şartından biridir. Zekat, temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, malının sadakasını vermekle yükümlü oldukları bir ibadettir. Zekatın kimlere verileceği ve ne kadar verileceği konusundaki ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte zekat hakkında merak edilenler...

Zekâtlar, Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe, 60)

ZEKAT NEDİR?

Malın belirli bir bölümünü Müslüman olan fakirlere vermek demek olan zekat, İslam’ın beş şartından birisidir ve mali bir ibadettir. Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürebilmesi, toplumsal dengenin sağlanması gibi maksatları bulunan ve zenginlerin üzerinde fakirlerin hakkı olan zekat, insanların birbirlerinin hakkını gözetmesi ve fakirlerin refah seviyelerini yükseltmeleri açısından son derece önemlidir.

ZEKAT, BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA SİSTEMİDİR

Sözlük anlamlarından birisi de “temizlenmek” olan zekat, malı bereketlendirir ve çoğalmasını sağlar. Mali olarak zayıf olan kesimlerinin zekat ile desteklenmesi, fakirlerin yüzlerinin güldürülmesi, toplumun zenginlerine verilen bir görevdir.

ZEKATI GECİKTİRMEDEN VERMEK ESASTIR

Zekatı verme zamanı gelince, geciktirmeden yerine getirmek son derece önemlidir. Üzerinden bir yıl geçmesi gereken gelirler için yıl dolduğunda, gerekmeyenler için ise gelir elde edildiğinde makul süre içinde vermek gereklidir.

DİYANET ZEKAT HESAPLAMA EKRANI

Türkiye Diyanet Vakfı, zekatlarını vermek isteyenler için otomatik zekat hesaplama modülü oluşturdu. Diyanet Vakfı'nın zekat hesaplama modülünde zirai mahsüllere düşen zekat da hesaplanabiliyor. Modülle zirai mahsullerden doğan zekat miktarı da hesaplanabiliyor.

Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor. Böylelikle ne kadar zekat ödeyebileceğinizi öğrenebiliyorsunuz.