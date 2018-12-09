Zeugma'da büyük buluşma
Gaziantep’ten 1960’da yurt dışına kaçırılan ve ABD’den geçen ay getirilen ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin 12 parçası, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy’un katıldığı törenle ziyarete açıldı.
Çingene Kızı mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle Zeugma Mozaik Müzesi’nde ziyarete açıldı. Bakan Ersoy, tüm dünyaya, insanlığın ortak kültürel mirası olan eserlerin ait oldukları yerde korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında hassasiyet göstermeleri için çağrıda bulunarak “Kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara dönmesine izin vererek kazanmak ilkesini herkesin benimsemesi en içten temennimiz.Her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel, orada anlamlı. Bu bizim kültürel varlıkların özüne olan saygımız yaklaşım felsefemiz” dedi.
KIZ KARDEŞİ BELKIS’A KAVUŞTU
Çingene Kızı mozaiğinin, mitolojideki “ana tanrıça Gaia”ya, Büyük İskender veya başka bir kişiye ait olabileceğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti: Çingene Kızı’nın resmedildiği kompozisyona ait 12 parça, eşsiz mozaik bizlerle ana yurdunda buluşuyor. Bu kavuşmanın, ilk 11 ayda 251 bin ziyaretçi sayısıyla kendi ziyaretçi rekorunu kıran Zeugma Müzemize olan ilgiyi kat be kat artıracağına inanıyorum. Altını kuvvetle çizmek isterim ki topraklarımızda yaşamış tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikalarımızın temeli. Bu coğrafyadan koparılan kültür varlıklarının yurtlarına döndürülmesinin ısrarla takipçisi olacağız. Bu bizim ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzun bir gereği. Bu arada, parçalar arasında bulunan kadın başı figürüne, mozaiklerin çıkarıldığı köyün adı olan “Belkıs” ismi verildi.
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