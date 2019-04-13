Zeynep Tuğçe'nin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istendi

Kaza, Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde geçtiğimiz Ocak ayında meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, bir yıllık eşi Yasin Çelik ile iş çıkışı buluşup, alışveriş merkezine gitti. Çift, bir süre sonra evlerine gitmek için yol kenarına gelip, kaldırımda taksi beklemeye başladı. Ancak Orçun Türker'in kullandığı 16 CFY 14 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasında genel müdür asistanı olan Çelik, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Orçun Türker, sevk edildiği Bursa 4´üncü Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''SESLER GELİNCE BİRİSİNE ÇARPTIĞIMI FARK ETTİM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Orçun Türker hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, sürücü Orçun Türker´in "Olay gecesi 90-100 kilometre hızla seyir halindeydim. Batçıkta bir araç beni sıkıştırınca kendimi sağ tarafa attım, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra yol kenarında bir yere çarptığımı düşündüm. Orada bulunan belediye otobüs durağının altından sesler gelince birisine çarptığımı fark edip, hemen ambulansı aradım" ifadesi yer aldı. 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Orçun Türker, önümüzdeki ay Bursa 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.