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Zeytinburnu’nda bir işyerinde yangın çıktı

Zeytinburnu’nda 4 katlı bir iş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

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Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi 105. Sokak’ta konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle iş yerinde ve iş yerinin önünde park halinde olan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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