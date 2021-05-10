İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2021 Pazartesi / 28 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2689
  • EURO
    10,0679
  • ALTIN
    489.05
  • BIST100
    1459.74
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak
Yaşam

Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz perşembe günü çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina, güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin incelemelerinin ardından hemen bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın bayram sonrası yıkılacağı öğrenildi.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:25
ABONE OL

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı geçtiğimiz perşembe günü çöktü. Ekipler tedbir amaçlı aynı gün çevresindeki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi. Çökme esnasında bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın kolonlarının patladığı tespit edildi. Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, çöken binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı 11 numaralı binanın, gelecek analiz sonuçlarının ardından yıkılacağı öğrenildi. Yıkımın bayram sonrası yapılması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.