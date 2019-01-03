Zimmetine para geçiren icra müdürü ve kardeşleri ortak operasyonla yakalandı
Eskişehir'de 'zimmetine para geçirdiği' öne sürülen 6. İcra Müdürü ile iki kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında S.D.’nin zimmetine para geçirdiği belirlendi. Kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla S.D. ve iki kardeşi gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.
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