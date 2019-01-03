Zimmetine para geçiren icra müdürü ve kardeşleri ortak operasyonla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında S.D.’nin zimmetine para geçirdiği belirlendi. Kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla S.D. ve iki kardeşi gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.