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Yaşam

Zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı

Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bir PTT çalışanı tutuklandı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 20:14 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 20:14
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı, tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pazar Mahallesi'ndeki PTT şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan C.K'nin bazı müşterilerin emekli maaşı hesapları üzerinden kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabına havale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İncelemede, C.K'nin çok sayıda müşterinin hesabını kullandığı, sahte imza ve evrakla kendi hesabına yüklü miktarda para aktardığı belirlenmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan PTT çalışanı, dün polise teslim olmuştu.

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