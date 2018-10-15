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Zıpkınla 'dev' levrek yakaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, zıpkınla 1 metre uzunluğunda ve 11 kilo 420 gram ağırlığında levrek yakalandı.

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Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sualtı branş kaptanı Eylem Ertuğrul, zıpkınla balık avına çıktı.

Ertuğrul'un yakaladığı 1 metre uzunluğunda ve 11 kilo 420 gram ağırlığındaki levrek, görenleri şaşırttı.

Eylem Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığı ailesi ve dostlarıyla yiyeceğini belirterek, "Balığın avı oldukça zor oldu. Bulanık ve görüşün az olduğu suda yaklaşık 12 metre derinliğinde avlandı." diye konuştu.

Ertuğrul, avladığı dev levrekle fotoğraf çektirdi.

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