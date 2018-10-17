Zonguldak açıklarında yunus balığı ölüsü bulundu
Zonguldak'ta denizde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, bunun yunus ölüsü olduğunu tespit etti.
- DHA
Olay, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti açıklarında meydana geldi. Su üstünde bir cismin hareketsiz olduğunu görenler, ceset olabileceğinden şüphelenerek polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Sahil Güvenlik ekipleri, botla denize açılarak cismin yanına ulaştı. Yapılan incelemede bunun yunus ölüsü olduğu tespit etti. Yunus ölüsü, sopa ve halat yardımıyla Kapuz sahilinden karaya çıkartıldı.
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