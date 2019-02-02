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Zonguldak İl Emniyet Müdürü: Şok uygulamada şok mesajı gördük

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 3 kişinin gözaltına alındığını ve gazete kağıtlarına sarılı halde esrar ele geçirildiğini bildirdi.

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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 3 kişinin gözaltına alındığını ve gazete kağıtlarına sarılı halde esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Turanlı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması kapsamında, 3 şüphelinin üzerinde arama yaptığını ve şüphelilerin üzerilerinde gazete kağıtlarına sarılmış şekilde yaklaşık 4 gram esrar bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili 3 kişinin "uyuşturucu madde taşımak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındığını ifade eden Turanlı, gazete kağıtlarını açan polis ekibinin, "zehir silahı", "korkunç" ve "asliye ceza mahkemesi" yazılarıyla karşılaşıldığını kaydetti.

Turanlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesajı aldık. Şok uygulama yapan ekibimiz, 3 kişide 4 gram esrar yakaladı. Gramajı küçük ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. İçici/uçucular malzemeyi gazete kağıtlarına sarmışlar. Dikkatlice bakınca bu gazete parçalarına, 'zehir silahı', 'korkunç' ve 'asliye ceza mahkemesi' gibi yazıları gördük. Şok uygulamada, şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz. Uyuma gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti. Pazartesi akşamı saat 20.21'de İncivez Mahallesi'ndeyiz."

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

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