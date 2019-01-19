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Zonguldak'ta alkollü sürücü ölümden döndü

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu çift taraflı kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Çaycuma İlçesi İstasyon mahallesinde tekel bayi önünde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu çift taraflı kaza yaşandı.
 
Kazada motorsiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil servisini ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Alkollü olduğu belirtilen motorsiklet sürücüsü Selçuk U. olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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