Sokak ortasında boğazını kesti

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Zonguldak'ta bir şahıs kavga ettiği adamın boğazını kesti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği Sebahattin K., tarafından bıçakla boğazı kesilen Metin Alagözoğulları (56) hastanede tedaviye alındı.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde, Kozlu ilçe meydanında meydana geldi. Metin Alagözoğulları ile Sebahattin K. sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Sebahattin K., cebinden çıkarttığı bıçakla Alagözoğulları’na saldırıp, boğazını kesti. Alagözoğulları kanlar içerisinde yere yığılırken, Sebahattin K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alagözoğulları, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Olayın ardından kaçan Sebahattin K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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