Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Zonguldak'ta etkili olan yağmur nedeniyle yolda heyelan meydana geldi

Zonguldak'ta etkili olan yağmurun yolun altındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Çöken yol bir evin duvarına kaydı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bağlık Mahallesi Florya Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çökerek yaklaşık 150 metre aşağıdaki Nizami Altuntepe'nin evinin duvarına kadar yanaştı. Mahallelinin haber vermesiyle AFAD ekipleri çöken yolda incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.
 
Ev sahibi Nizami Altuntepe, "Yağmur suları toprağa yumuşattı galiba sonrada heyelan oluştu. Şuan evimde herhangi bir zarar yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler" dedi.
 
Olay yerinden geçen mahalle sakini Hasan Ziya ise, "Heyelan akşam saat 18.00 civarında meydana geldi. Bildiğim kadarıyla can kaybı yok sanırım. Ama aşağıdaki evin kıyısına kadar dayandı sanırım toprak. Meyve ağaçları ziyan oldu. Tahmini 150 metre aşağı kadar göçtü" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Şahin: Kazada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Vali Şahin: Kazada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

'İnsan eti yemekten bıktım' diyerek polise teslim olan büyücüye müebbet hapis

'İnsan eti yemekten bıktım' diyerek polise teslim olan büyücüye müebbet hapis

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA