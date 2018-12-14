Zonguldak'ta etkili olan yağmur nedeniyle yolda heyelan meydana geldi

Bağlık Mahallesi Florya Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çökerek yaklaşık 150 metre aşağıdaki Nizami Altuntepe'nin evinin duvarına kadar yanaştı. Mahallelinin haber vermesiyle AFAD ekipleri çöken yolda incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Ev sahibi Nizami Altuntepe, "Yağmur suları toprağa yumuşattı galiba sonrada heyelan oluştu. Şuan evimde herhangi bir zarar yok. AFAD yetkilileri evde oturmamamızı istediler. Yarın gelip bakacaklarını söylediler" dedi.

Olay yerinden geçen mahalle sakini Hasan Ziya ise, "Heyelan akşam saat 18.00 civarında meydana geldi. Bildiğim kadarıyla can kaybı yok sanırım. Ama aşağıdaki evin kıyısına kadar dayandı sanırım toprak. Meyve ağaçları ziyan oldu. Tahmini 150 metre aşağı kadar göçtü" dedi.