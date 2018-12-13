Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tehlike arz eden 11 ev boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan sağanak, Çaydamar Mahallesi İnci Sokağı'nda toprak kaymasına yol açtı. Heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede risk altındaki 11 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı, vatandaşların güvenli konutlara geçirileceği bildirildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, "Mahallemizde 11 konutu şu an heyelan tehlikesiyle boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli konutlara geçireceğiz. Daha sonra AFAD olarak buradaki gerekli çalışmaları tamamlayacağız." dedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Zaman da mahallede yıllardır heyelanların meydana geldiğini anlatarak, "Dün geceki yağmurdan dolayı burada bir heyelan meydana geldi. Belediye ve AFAD ekipleri gelip incelemelerde bulundu. Yetkililerden yardım istiyoruz, buradaki insanların rahat yaşayabilmeleri için yardım edilmesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Cemal Murat ise 40 yıldır aynı mahallede yaşadığını dile getirerek, "Heyelan bölgesi nedeniyle evlerimiz göçüyor. Her birimizin 4-5 çocuğu var. Biz mağdur durumdayız, yardım bekliyoruz." diye konuştu. Valilikten yapılan açıklamada da kentte son iki gündür aşırı yağmur sonucunda Çaydamar Mahallesi İnci Sokağı'ta heyelan meydana geldiği belirtilerek, "11 konutun meydana gelen heyelandan ötürü acilen boşaltılma çalışmaları yapılmaktadır. Boşaltılan konutlarda oturan vatandaşlarımız için AFAD'dan kira yardımı istenilecektir." ifadelerine yer verildi.