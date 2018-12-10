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Zonguldak'ta kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 300 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

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 Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 300 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobildeki Ö.K. ve S.T'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaçak içkilerin yılbaşında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtildi.

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