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Yaşam

Zonguldak'ta kumar baskını

Zonguldak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 14 bin 344 lira para cezası yazıldı.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 19:45 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:46
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ikamette kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ileri sürülen 14 kişiye 14 bin 344 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kestaneci Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İkamette 14 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, bu kişilere kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan toplam 14 bin 344 lira ceza uyguladı.

Polis, kumar masasındaki iskambil kağıtları, adisyon ve 140 lirayı muhafaza altına aldı.

S.K. (48) hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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