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Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 1 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan Sedat A'nın (38) sağ kolu, taşıdığı malzeme ile demir bağ arasına sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan ve ocaktan çıkarılan Sedat A, kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kolunda bir kırık var, bilek bölgesinde. Başka da bir şeyi, hayati bir durum yok. Yer altında malzeme taşırken malzeme ile demir bağ arasına kolunu sıkıştırmış." diye konuştu.

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