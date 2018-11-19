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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Emrah Ö. yönetimindeki 41 E 8295 plakalı otomobil Alaplı-Akçakoca kara yolu Yalı Kavşağı mevkisinde Önder Ş'nin kullandığı 67 SL 929 plaklı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan Elif Ö. ve bebek olduğu öğrenilen Mehmet Ö. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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