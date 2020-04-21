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Yaşam

Zonguldak'ta otomobil evin üzerine düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak bahçeye giren otomobilin bir evin çatısına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

AA21 Nisan 2020 Salı 20:43 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:43
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Alınan bilgiye göre, Kandilli beldesi pazar yeri mevkisinde Emirhan Karabulut idaresindeki 06 MUS 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bahçeye girdi.

Yaklaşık 100 metre rampa aşağı inen otomobil, istinat duvarının kenarındaki bir evin çatısına düştü.

Kazada, otomobildeki Emir Karabulut yaralandı.

Vatandaşlarca araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Emirhan Karabulut'un aracın freninin patladığını söylediği öğrenildi.

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