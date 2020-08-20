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Yaşam

Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 1'i kadın 2 kişi silahlı saldırı sonucu öldü. Güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 22:22 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:22
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde Yavuz B. ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın, otomobilde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz B. ile kadın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Yavuz B'nin yakınları sinir krizleri geçirdi, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yavuz B. ile kadının cesedini, otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına Yavuz B'nin yakınları tepki gösterdi.

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